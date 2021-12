“Dona un giocattolo e accendi un sorriso”, raccolta di giocattoli nuovi e usati

Vuoi donare un giocattolo per accendere un sorriso? Vuoi contribuire ad un Natale di Solidarietà per il nostro territorio dedicato ai bambini meno fortunati? Dal 18 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, dalle ore 17 alle ore 20, tutti i giorni, presso la Curia Vescovile di Vasto, in Via Vescovado, sarà possibile portare un giocattolo in dono, nuovo o usato, in buone condizioni e, causa COVID, sanificato e sigillato, per fare doni ai bambini meno fortunati della nostra comunità.

L’evento denominato: “Dona un giocattolo e accendi un sorriso” è alla quarta edizione 2021 e vi partecipano: l’Unipli, Unione Nazionale Pro Loco di Italia, la Pro Loco Città del Vasto, il Collegio Istonio, la Pro Loco di Pollutri, la Polisportiva Ermes, l’ASD Tennis Tavolo Vasto, l’associazione Nova e la Ricoclaun.

Lo scorso anno l’evento ha registrato un successo inaspettato. Infatti, sono stati raccolti più di tremila giocattoli distribuiti tutti dalla Caritas. Questo anno la raccolta di giocattoli sarà destinata ai bambini meno fortunati delle case-famiglia, delle associazioni di volontariato e della Caritas del territorio per consentire tanti doni speciali.