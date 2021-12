Arriva il … “GiroNatale 2021” in bicicletta

Domenica 19 dicembre, siete tutti inviati a partecipare al GIRONATALE 2021 in bicicletta, l'evento patrocinato da Città Del Vasto e organizzato dal Consorzio Vivere Vasto Marina assieme alle associazioni sportive e ciclistiche del territorio. Il luogo di incontro prefissato per la partenza è Piazza Rodi a Vasto Marina alle ore 9:30. Si procederà con una pedalata sul Lungomare di Vasto, per poi procedere lungo la splendida Via Verde Ciclabile fino a Località Vignola e rientrare all'arrivo prefissato sempre su Piazza Rodi a Vasto Marina.

Dress code non obbligatorio: abito di Babbo Natale! È consigliabile venire muniti già di bicicletta, diversamente sarà possibile noleggiarla a seconda della disponibilità.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid