"Libri che uniscono" ai Giardini di Palazzo d'Avalos

Il 23 luglio 2021 si è svolto presso i Giardini del Palazzo d'Avalos l'evento Libri che Uniscono, organizzato dall'Associazione Vocea Romanilor Vastesi in collaborazione con la Biblioteca R. Mattioli e il Comune di Vasto.

Alla manifestazione sono intervenuti il sindaco di Vasto Francesco Menna e l'assessore alla Cultura Peppino Forte. La delegazione rumena ha ringraziato per i libri ricevuti, portando in dono un piccolo numero di volumi in lingua rumena per la Biblioteca di Vasto, con l'auspicio che anche i residenti rumeni di Vasto possano beneficiare di libri in lingua materna. Tutto a dimostrazione di come i libri uniscano i popoli e le culture.

Il Ministro Consigliere G. Milosan in rappresentanza dell'Ambasciata di Romania in Italia ha manifestato i più vivi apprezzamenti per l'attività ideata e realizzata dall'Associazione rumena e dal Comune di Vasto.

Il gemellaggio culturale ha avuto il ruolo anche di essere un progetto pilota, che verrà replicato in altre comunità rumene in Italia e non solo.

L'Associazione ringrazia tutti i partecipanti, in particolare il Neuma Trio per il momento artistico offerto.

Associazione Vocea Românilor Vastesi

Irina Ilona Lazar