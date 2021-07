Rifacimento degli asfalti, lavori in diverse strade di Vasto

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 278 del 15.12.2020, successivamente rettificata con le deliberazioni di G.C. n. 67 del 15.04.2021, n. 79 del 27.04.2021 e n. 80 del 30.04.2021, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’opera denominata “Sistemazione e adeguamento infrastrutture stradali”, il cui quadro economico ammontava a complessivi € 615.000,00, di cui € 489.000,00 per lavori a base d’asta, € 5.000,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza ed € 121.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Gli interventi riguardano le seguenti strade:

1. Via Alessandrini

2. Via Santa Caterina da Siena

3. C.so Europa

4. Via Madonna dei Sette Dolori

5. Via Martiri della Libertà

6. Via De Gasperi da incrocio Via Spataro

7. Via De Gasperi da incrocio C.co Mazzini per 210 m.

8. Via Nicola Bosco

9. Via Curtatone

10. Via Alfieri

11. Via Venezia

12. Via Conti Ricci (tratto prospiciente scuole)

13. Via Valloncello

14. Via Sant’Anna

15. Via Sant’Onofrio da incrocio Via Cunicella per 600 m.

16. Via Sant’Onofrio da Via 5 Ulivi verso Circonvallazione

17. Colle Pizzuto (interventi puntuali di ripristino)