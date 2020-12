Associazione Vastese della Stampa, le iniziative in cantiere

L’Associazione Vastese della Stampa 1957 non ha voluto rinunciare al tradizionale appuntamento dello scambio degli auguri natalizi tra i soci.

“La situazione emergenziale ci impone metodi diversi di condivisione di emozioni e sentimenti, quindi saremo solo online, seppur con il medesimo spirito che da anni caratterizza i momenti conviviali dell’Associazione”, ha detto in apertura il presidente Giampaolo Di Marco. “Anche se i tempi sono difficili, non vogliamo rinunciare alla vicinanza ai soci, alla condivisione del difficile momento collettivo ed alla solidarietà delle festività del Natale. In questa occasione vogliamo anche fare un primissimo bilancio del rinnovato consiglio dell’Associazione e illustrare i progetti futuri su cui il Consiglio Direttivo sta cominciando a lavorare”.

Così il presidente ha elencato ai soci le iniziative proposte dai consiglieri ed ha invitato i colleghi ad entrare nei gruppi di lavoro ed anche a proporre nuovi progetti.

Tra le iniziative in cantiere, molte delle quali previste per la fase successiva al periodo emergenziale vi sono: istituzione di un Premio Giornalistico, incontri sul giornalismo presso le scuole e presso i settori giovanili delle varie associazioni sportive vastesi, momenti di riflessione su Fake News e qualità dell’informazione, seminario sui metodi di gestione di un Ufficio Stampa diretto a piccole aziende, enti e associazioni, corsi di formazione professionale per i crediti, incontri per i soci su previdenza e tutela lavorativa del giornalista.

Da qualche giorno, infine, l’Associazione è approdata sui social mediante creazione di una propria pagina Facebook.