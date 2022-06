Un'opera di bellezza a Vasto Marina, i più piccoli i protagonisti

Partecipazione gioiosa dei bimbi e bella atmosfera oggi pomeriggio a Vasto Marina per l’importante tappa del progetto “Io e la Mia Città”, realizzato in collaborazione tra il Comune, la Nuova Direzione Didattica ed in particolare la Scuola dell’Infanzia ‘Aniello Polsi’ ed il Laboratorio Creta Rossa.

Riqualificato, con la sistemazione di 110 artistiche mattonelle in maiolica, uno dei parapetti della passeggiata centrale di viale Dalmazia, attiguo alla Rotonda del lungomare.