Contatto Bolami-Di Stefano per il futuro della Vastese Calcio

Contatto ufficiale, al cospetto di amministratori comunali e tifosi, oggi pomeriggio nella sala consiliare Giuseppe Vennitti di palazzo di città, tra la dirigenza della Vastese Calcio ed il gruppo intenzionato a subentrare nella conduzione del club biancorosso, rappresentato dall’imprenditore di origini cupellesi Attilio Di Stefano.

Alla riunione, promossa dal sindaco Francesco Menna e dall’assessore allo Sport Carlo Della Penna sulla base della manifestata volontà da parte dei presidenti di voler cedere la società, hanno preso parte i massimi dirigenti della Vastese Franco Bolami, Pietro Scafetta e Luigi Salvatorelli, affiancati dal loro legale di fiducia, esperto in Giustizia Sportiva, l’avvocato Flavia Tortorella, e Di Stefano, accompagnato dal suo legale Vincenzo Brunetti.

Un incontro comunque interlocutorio, proseguito in privato tra gli interessati dopo una prima parte aperta alla partecipazione ed all’ascolto dei tifosi.

Di Stefano, impegnato nel campo del sociale nell’ambito di attività di servizi per la terza età, consegnando anche una cartellina informativa, ha spiegato a grandi linee il suo progetto: dare continuità al calcio a Vasto, anche attraverso la conferma dello staff tecnico dell’ultimo campionato, citando espressamente il nome dell’allenatore Fulvio D’Adderio. Ma, prima di tutto, va valutata la “situazione economica e patrimoniale della società, così da avere conoscenza analitica e consapevole del poter decidere in quale misura posso contribuire a farmene carico con la mia offerta“. Proprio in riferimento a questo ultimo aspetto si chiede la massima trasparenza e collaborazione da parte della società.

Prima di presentare Di Stefano, Menna e Della Penna hanno parlato anche di altri gruppi intenzionati ad approfondire il discorso legato alla società Vastese Calcio, ma il discorso legato al gruppo Di Stefano è quello maggiormente concreto.

Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni per verificare la possibilità di mettere in piedi una vera e propria trattativa per la cessione del club.

