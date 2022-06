Con l’ACM nel weekend a Vasto: Patrizia Tocci, Dj Brahms, il violinista Jamal Ouassini e inizia la mostra di Grazia Barbieri

Weekend all’insegna dell’arte a Vasto con l’ACM, l’associazione di competenze multidisciplinari di cui è presidente Carlo Viggiano.

Sabato 25 giugno alle ore 19,00 all'interno dei giardini di palazzo d'Avalos di Vasto l'ACM, in accordo con l'assessorato alla cultura, organizza una serata dedicata alla cultura con la presentazione del libro “I semi del silenzio” editore Tabula Fati della scrittrice Patrizia Tozzi. Una raccolta antologica, un lavoro lungo con circa 150 componimenti di poesie dove predominano i fiori, piante e la natura ma c'è spazio per l'amore, la gioia, la tristezza, la meditazione. Sono poesie che accarezzano l'anima del lettore e suggeriscono emozioni, immagini in cui i colori, gli odori e i profumi creano strade originali. Con lei sarà presente il Dj Brahms che presenterà il progetto poetico musicale “Diacromie”. L’autrice leggerà alcuni testi che andranno a fondersi con le composizioni musicali cromatiche composte ad hoc da Giuseppe Della Pia, in arte Dj Brahms. Modera Alessandra Castiglione. A seguire sempre Sabato 25 si esibirà il violinista premiato dall’Unesco, in qualità di Special Guest d'alto rilievo: il maestro “Jamal Ouassini", considerato tra i più grandi esecutori e compositori contemporanei di musica arabo-andalusa. Ha collaborato con Franco Battiato ed è stato ospite come violinista solista presso i Giardini del Vaticano all’incontro “Invocazione per La Pace” voluto da Papa Bergoglio.

Domenica 26 alle ore 18 l’ACM inaugura la mostra personale “Dominae” di Grazia Barbieri nella Sala Bontempo che sarà visionabile fino al 3 luglio. “L'artista”, dice Carlo Viggiano, “è associata ACM e stimata artista da critici per la sua personalissima tecnica iperrealista. Il talento della artista Barbieri è fuori discussione, alcuni suoi ritratti sono migliori di molte fotografie: fedeli alla realtà riescono a comunicare più di qualsiasi scatto l'espressività dei personaggi ritratti. Il suo modo di esprimersi è personalissimo, centra il nostro inconscio, come ogni artista autentico.”