"Il quoziente emozionale", la mostra di Monica Abbondanzia

Ci sarà tempo fino al 19 giugno per visitare, a Palazzo d’Avalos (Sala Roberto Bontempo) di Vasto, la mostra titolata “Il quoziente emozionale” che verrà inaugurata sabato 11 giugno alle ore 18.

La mostra personale dell’artista Monica Abbondanzia è organizzata e realizzata dall’Associazione di Competenze Multidisciplinari ACM, patrocinata dal Comune di Vasto, curata dalla storica dell’arte Merisabel Calitri e recensito dallo scrittore Aurelio Pace.