Giochi dal "Progetto Sophie", consegna con Spiderman ai bimbi ricoverati

Consegnati al reparto di Oncologia pediatrica dell'Ospedale di Pescara i giochi acquistati con le donazioni ricevute tramite l'acquisto delle bottiglie del ‘Progetto Sophie’.

Grandi emozioni nel donare e un aiuto speciale da Spiderman per un pieno di energia e amore per i tanti bimbi ricoverati, per le loro famiglie, per medici, infermieri e operatori di un reparto in prima linea per dare una speranza ai piccoli che soffronto.

I volontari dell'Associazione ‘Un Buco nel Tetto’ Onlus di Vasto esprimono un grande e sentito ringraziamento a tutta l'equipe dell'Oncoematologia pediatrica, al prof. Mauro Di Ianni, alla caposala Gabriella D'Agostino, alla dott.ssa Daniela Onofrillo, alla dott.ssa Pierpaola Sciarra, psicologa, alla dott.ssa Antonella Sau del Day Hospital ed al presidente dell'Agbe Achille Di Paolo.

Un grazie particolare alla Gadoò Eventi per “aver avvisato Spiderman che c'era bisogno di lui e all'associazione Emotion di Vasto che ha partecipato”.

Un ultimo appello: "Se vuoi aiutarci a donare altra gioia a chi ne ha bisogno, sostienici con un bonifico,

Banca: BPER

IBAN: IT13H0538777911000000548681

Oppure firmando per il 5x1000 inserendo il codice fiscale dell'associazione 92029870695 nella dichiarazione dei redditi.

Basta poco per donare tanto!"