Pari e Dispari: da Vasto al palco dell’Ariston per Sanremo Rock

A Vasto è nato un nuovo gruppo musicale “Pari e Dispari” formato da tre musicisti: Lorenzo Monaco, Marco Vallese e Antonio Vallese. Uniti insieme in un progetto musicale originale, dove una marcata sonorità elettronica guida melodie coinvolgenti e testi leggeri caratterizzati da simpatici inflessioni dialettali abruzzesi. In questi giorni hanno vissuto una grande emozione, si sono esibiti sul palco dell’Ariston partecipando a Sanremo Rock 2021, evento rivolto ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock senza trascurare gli altri generi musicali. Fin da quando è nato, negli anni Ottanta, Sanremo Rock è un punto di riferimento molto importante per tantissimi giovani che aspirano a far conoscere la propria musica e ad intraprendere una carriera rock.

Chi sono questi tre talenti musicali vastesi?

Lorenzo Monaco, voce, basso elettrico, sintetizzatore, ha studi jazz e vari concerti live con diverse band, figlio d’arte di un pianista, ha studiato all’Accademia di musica moderna, poi ha smesso per continuare l’università, ma la passione per la musica non lo ha mai lasciato. La musica per lui è sicuramente divertimento e coinvolgimento per arrivare a sviluppare un progetto qualitativamente sempre più elevato e completo.

Antonio Vallese, sintetizzatori e loop, è stato impegnato in progetti musicali dalle sonorità ricercate e originali, per arrivare ad una musica sempre più coinvolgente.

Marco Vallese, tastiera, sintetizzatori, diplomato in organo al Conservatorio, con una propensione per la composizione.

L’iniziativa è partita da Lorenzo che durante il lockdown ha improvvisato musica elettronica per far divertire il proprio gruppo. Scherzando tra amici, si è divertito a inventare spezzoni di canzoni giocando sui modi di dire abruzzesi, come “freghete”, “sta bbone Rocc sta bbone tutta la Rocc’ ”, “arivattene a la casa”, ecc. Inflessioni del loro gergo quotidiano, modi di dire e parole divertenti in dialetto. Il consenso degli amici è stato subito positivo: quel genere è piaciuto subito, diverte perché i testi sono orecchiabili, il ritmo incalzante, i ritornelli diventano subito tormentoni! Hanno deciso di unirsi in “Pari e Dispari” un progetto nuovissimo dove la band suona sound elettronico affondando le radici in questo solido e multiforme bagaglio di esperienze e di influenze musicali, ma con qualcosa di assolutamente nuovo e geniale, che strizza l’occhio alla dance, ma è in continuo divenire, perché ogni brano porta con sé qualcosa di nuovo. Alla band piace sperimentare e giocare con i suoni, oltre che con le parole.

In questi giorni hanno affrontato una sfida davvero importante sul palco più ambito d’Italia. «Sanremo Rock 2021 è un’esperienza che ci auguravamo – commenta Lorenzo – e sul palco dell’Ariston abbiamo portato le nostre sonorità abruzzesi in un nuovo arrangiamento elettronico per divertirci e continuare a stupire!» Sono stati giorni pieni di entusiasmo, adrenalina pura e la voglia di esibirsi all’insegna del rock, per emozionare e divertire, partecipando alle finali nazionali del festival di Sanremo rock & trend.

Sul palco abruzzese di Sanremo Rock hanno portato “Canda”, che gioca sulla parola “canda”, che nel dialetto vastese significa “quando”, “quanto” e nello stesso tempo è anche il modo abruzzese di dire “canta”».

Grande lo stupore della giuria per l’unione originale tra il rock elettronico e l’inflessione dialettale abruzzese in un mix tutto nuovo. Il loro debutto nel tempio della musica ha inizialmente lasciato i giudici senza parole fino a coinvolgerli e trasportarli nella loro dimensione. È stata una grande soddisfazione ottenere il consenso della giuria, che ha definito il progetto una novità assoluta. L’esperienza sanremese ha aggiunto motivazione per proseguire questo nuovo percorso compositivo con un preciso obiettivo: divertirsi e far divertire con la loro musica.

Un grande in bocca al lupo ai Pari e Dispari con l’augurio di poter realizzare progetti musicali sempre più ambiziosi!

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCoykmUBFcZUxp9jjTb3PFmw/videos

Facebook https://www.facebook.com/Pari-e-Dispari-104812285014579 Instagram https://www.instagram.com/pari_e_dispari/

Spotify https://open.spotify.com/artist/1yUcbmIVkiNNcrt3ICynef?si=2w-qUOgSTbaNqDTnRwSnDg&dl_branch=1&nd=1

Apple Music https://music.apple.com/it/artist/pari-e-dispari/1577079503

Amazon Music https://music.amazon.it/artists/B099QWPGCY/pari-e-dispari