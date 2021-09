Il ricordo di Luciano Lapenna: "E' stato un faro e continuerà ad esserlo"

Rappresentanti politici, delle organizzazioni sindacali e dell'associazionismo hanno ricordato a Vasto, al Cortile di Palazzo d'Avalos, la figura di Luciano Lapenna, nel corso della Commemorazione Istituzionale organizzata dall'amministrazione comunale vastese a qualche giorno di distanza dalla dipartita dell'ex sindaco, scomparso all'età di 68 anni a causa di una malattia.

"Con la dipartita di Luciano Lapenna - ha sottolineato il sindaco Francesco Menna - Vasto e l'Abruzzo perdono un punto di riferimento a livello politico e istituzionale.

Abbiamo voluto ricordarlo con un momento commemorativo. Tante le testimonianze toccanti e commoventi. Tanti i ricordi vissuti con lui, che ha servito la città, che ha impegnato molto del suo tempo agli altri. È stato un faro e continuerà ad esserlo.

Continueremo a portare avanti le sue battaglie per la città e per il nostro territorio. Battaglie che lui aveva tanto a cuore e per le quali ha dedicato tempo, anima ed entusiasmo. Un Uomo sincero e onesto, operoso e puntiglioso nell'agire.

Un grazie infinito a Luciano, un arrivederci il nostro con la certezza che la sua luce continuerà a brillare per sempre! Grazie!"