Ventricina e Bollicine d'Abruzzo, un connubio perfetto

Grande successo per la seconda edizione del Festival della Ventricina e Bollicine d’Abruzzo che si è tenuto a Scerni all’Interno del suo splendido borgo.

L'evento, perfetto connubio tra degustazioni e cultura, ha posto in luce il potenziale di sviluppo di prodotti enogastronomici d'eccellenza come ventricina e bollicine d'Abruzzo in termini di espansione oltre i confini regionali.

Soddisfazione per la riuscita dell'evento è stata espressa dall'associazione culturale Il Club delle Bollicine e del Vino Italiano, partner della manifestazione insieme ad altre associazioni .

Luca Damiano, Antonio Monteodorisio ed Elena Colantonio del Direttivo dell'associazione ringraziano l’Accademia della Ventricina e in particolare Luigi Di Lello per aver organizzato in un momento storico non facile un evento che esalta artigianalità e qualità, cultura e tradizioni tra storia e futuro del nostro amato Abruzzo.