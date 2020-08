Rissa a Vasto Marina e agente della Polizia Locale ferito: giovane arrestato

Alle ore 21.15 circa di ieri sera, una pattuglia della Polizia Locale interveniva sul lungomare Cordella, al centro di Vasto Marina, a seguito di una segnalazione di alcuni passanti, per sedare una rissa che si stava verificando nell'area pedonale e che nel frangente si era particolarmente e violentemente animata tra più persone.

La stessa e altre 3 pattuglie di cui una della Polizia Locale, una della Polizia di Stato ed una dei Carabinieri riportavano con non poca difficoltà la dovuta calma.

Nella circostanza, tra i più esagitati, veniva fermato uno dei partecipanti alla rissa, I.S., 22 anni, con diversi precedenti a carico, il quale opponeva particolare resistenza. Lo stesso, dopo gli accertamenti di rito, veniva arrestato dalla Polizia Locale e tradotto presso la Casa Circondariale di Vasto per poi essere processato in mattinata odierna per direttissima.

"A seguito di tali eventi - sottolinea in una nota il comandante Giuseppe Del Moro - un agente della P.L. riportava contusioni con trauma distorsivo ad una spalla ed escoriazioni varie.

Sembrerebbe che l'origine di tali eventi sia da ritenersi nell'atteggiamento di alcuni ragazzi che attraverso la richiesta di denaro per conto di un'associazione consegnavano cartoncini con disegni stampati. Nella circostanza due ragazze decidevano di contribuire e fare un'offerta, ma senza ricevere il giusto corrispettivo di resto in denaro. Da questo episodio ne scaturiva un animato litigio con l'intervento di altre persone fino a sfociare in una violenta rissa tra più componenti successivamente identificati".