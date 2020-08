Rendiconto di gestione e polemiche, Menna: "Non c'è cattiva gestione"

“Spiace constatare per l’ennesima volta che persone chiamate a servire i cittadini in ruoli di responsabilità politica appaiano soddisfatti di una situazione contabile che non nasce da una cattiva gestione dell’Amministrazione, bensì, al pari di numerosissimi altri Comuni d’Italia, da nuove norme contabili e sentenze della Corte Costituzionale”.

Con queste parole il sindaco di Vasto Francesco Menna interviene in merito alla polemica innescata da un gruppo consiliare di minoranza sul

Rendiconto di Gestione 2019.

“Nonostante un anno ancora caratterizzato dal permanere di una politica di tagli dei trasferimenti - prosegue il primo cittadino - il Rendiconto 2019 approvato dalla Giunta presenta un risultato di amministrazione (ovvero l’equilibrio fra entrate e spese nell'anno 2019, cioè tra riscossioni e pagamenti) con un segno positivo pari a circa 12.000.000 di euro”.

Gli accantonamenti obbligatori del risultato di amministrazione ( che non sono spese effettive) determinano una disponibilità negativa di circa 16.000.000 che andrà ammortizzata nei prossimi 15-20 anni.

Forte incidenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità che passa da 3.000.000 circa del 2018 a 19.000.000 circa nel 2019, per effetto delle nuove regole contabili, dettate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020 e dal D.L.162/2019.

La capacità di riscuotere, nei prossimi anni, i propri crediti, permetterà al Comune di liberare le risorse del fondo crediti a vantaggio della comunità locale.

Nessun effetto negativo sulla capacità di spesa del Comune di Vasto che ha ottenuto, in questi giorni, una anticipazione di cassa da parte della Cassa Depositi e Prestiti di circa 10.000.000 di euro per azzerare tutti i debiti pregressi con i propri fornitori.

In definitiva la buona tenuta dei conti del Comune di Vasto permette di assorbire le nuove regole contabili con meno affanno dei tanti comuni che parimenti, in questo periodo, hanno dovuto chiudere i loro conti in forte disavanzo tecnico (tra gli altri: Benevento, Pescara, Formia, Vibo V.).

“Va detto chiaramente: le tasse non sono aumentate in questi anni e non aumenteranno in futuro. Gettare fumo negli occhi dei cittadini, provocando

ingiustificata preoccupazione è quanto di più sbagliato ci si possa aspettare da un politico” ha concluso Menna.