Bella serata con la Corale Warm Up ai Giardini d'Avalos

Bella serata, ieri ai Giardini di Palazzo d'Avalos, con la Corale Warm Up in una delle tappe dell'"Abbracciami Tour 2022" del gruppo vastese.

Il messaggio del direttore Alessandro Bronzo.

"Grazie, grazie, semplicemente. Una serata superlativa: il cuore, le emozioni, la presenza di un pubblico numeroso che ha partecipato cantando. A tutti il nostro abbraccio in musica. Grazie all'Amministrazione comunale di Vasto, al sindaco Francesco Menna e all'assessore alla Cultura Nicola Della Gatta.

Lanceremo il nuovo progetto “Free Radio Warm Up”, grazie allo staff per la diretta, ai fonici, al personale di Palazzo d'Avalos e permettetemi di abbracciare con un grazie speciale la mia Corale Pop Warm Up".