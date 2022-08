'Guida per un giorno' con i ragazzi del progetto SAI, buoni i riscontri

Ottimo riscontro ieri, mercoledì 10 agosto 2022, per la prima passeggiata turistica del laboratorio "Guida per un giorno" svolta dall'Associazione Invos in collaborazione con il progetto SAI di Vasto del Consorzio Matrix e della Cooperativa Pianeti Diversi.

Quattro ragazzi ospiti del progetto SAI, rispettivamente di nazionalità afghana, somala e bengalese hanno raccontato i maggiori punti di interesse della città di Vasto, raccontandone la storia e le curiosità ad un pubblico di turisti, ragazzi ospiti presso altri centri SAI dell'alto vastese ed al cantante di origini nigeriane Chris Obehi, che si è esibito la sera stessa alla Villa Comunale.

I ragazzi, emozionatissimi, che sono stati affiancati e supportati dagli operatori all'accoglienza e integrazione e dalla presidente dell'associazione Invos, hanno guidato i turisti nel centro storico della città.

Per loro è stata un'occasione per mettersi in gioco con la lingua italiana, per conoscere al meglio la città che li ospita e per integrarsi e fare rete con il territorio.