Fausto Leali in concerto a Monteodorisio per la Festa della Madonna delle Grazie

È ufficiale: Fausto Leali sarà in concerto a Monteodorisio il 4 settembre per la festa della Madonna delle Grazie. Ad annunciarlo il Presidente del Comitato Feste Luigi Vitelli.

“Anche se il periodo storico non è dei migliori, non ci tiriamo indietro. Siamo molto contenti di poter offrire questo spettacolo grazie alla presenza di un artista come Fausto Leali che negli anni, con il suo timbro graffiante e inconfondibile, ha saputo coinvolgere il pubblico attraverso i suoi grandi successi senza tempo. Non vediamo l’ora di ritrovarci tutti insieme a cantare le sue canzoni famose che hanno fatto la storia del panorama musicale italiano - prosegue Vitelli - . Ringraziamo Muzak Eventi per la consulenza artistica e la professionalità e tutte le persone che hanno voluto darci fiducia.“

L’appuntamento è in programma domenica 4 settembre alle 21.30 in piazza Umberto I. L’ingresso è libero.