Eclipse e note dei Pink Floyd di scena ai Giardini d'Avalos

Appuntamento ai Giardini di Palazzo d'Avalos, questa sera lunedì 18 luglio, con il concerto della band Eclipse, di nuovo protagonista con le intramontabili ed amatissime canzone dei Pink Floyd.

La presentazione - Questa sera presso i Giardini Napoletani di Palazzo D’Avalos ci sarà il concerto degli Eclipse con il loro live tributo ai Pink Floyd.

Un concerto sotto le stelle che ripercorre il repertorio più famoso del gruppo di Roger Waters e David Gilmour. La line-up degli Eclipse, oggi con formazione a 8 elementi, vede Luigi Mariotti (chitarra), Giovanni Tabilio (tastiere), Alessandro Mariotti (basso), Emanuele Perrina (batteria), Gianpiero Barbati (sax), Dora Minicucci (cori e voce solista), Sara Travaglini (cori), Francesco Marchesani (voce).

Il costo del biglietto è di 10 euro e l’incasso sarà devoluto all’associazione AVI Alzheimer Vasto Italia che si occupa dei progetti Caffè Alzheimer a supporto dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie. Gli Eclipse collaborano da diversi anni con questa associazione presieduta dalla Dott.ssa Maria Teresa Del Gesso e dalla Dott.ssa Claudia Sacchet del reparto di Geriatria dell’ospedale San Pio di Vasto. I biglietti si possono acquistare direttamente questa sera a partire dalle ore 20,15 all’ingresso dei Giardini D’Avalos. Sarà l’occasione per poter riascoltare brani immortali quali Time, Wish You Were Here, another Brick In The Wall, Comfortably Numb e tanti altri. Si ringrazia l’Amministrazione Comunicale, in particolare l’assessore Nicola della Gatta ed il suo staff per la collaborazione.