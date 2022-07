Sandro Tascione presenta a Cupello il suo “Sarò i tuoi occhi”

Sarà l’Atrio del Palazzo Comunale di Cupello a ospitare oggi, 18 luglio, dalle ore 21, la presentazione del libro “Sarò i tuoi occhi” di Sandro Tascione.

Uno spettacolo suggestivo in cui protagonista sarà la “Poesia della Musica” che diventerà portavoce dei sentimenti e delle emozioni più profonde dell’autore definito da Leonardo Sciannamé – che ha firmato la prefazione del volume – come un “cantore dell’Amore”. Un Amore “descritto nella sua più appassionata carnalità e nella sua più sublime spiritualità”, quell’Amore che “percuote e accarezza, inquieta e ristora, abbatte e rinvigorisce, rabbuia e illumina, raggela e brucia, languisce per rinascere a nuova vita”.

Ad accompagnare i versi di Tascione, definiti dall’artista Antonietta Aida Caruso – a cui si deve l’immagine di copertina del volume, riproduzione fotografica dell’opera pittorica “Gli Innamorati” – come “un canto emozionale espresso attraverso parole che generano immagini e sentimenti”, oltre la voce recitante dell’Autore che suonerà anche chitarra, oud e violino, ci saranno il duduk (flauto armeno) di Luca Mastrogiuseppe e le percussioni di Vincenzo Terzano nonché la voce del Soprano Aurora Cinelli.

Un’ottima occasione, dunque, per lasciarsi travolgere dalla forza della poesia, “vita dentro una trama di parole” - riprendendo ancora un’espressione di Sciannamé - unita a quella della musica e dell’arte.