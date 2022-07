Street food alla pinetina, dopo il trasferimento arrivano le proteste

Ci sono volute settimane di incontri, proteste, ricorsi e polemiche per arrivare al trasferimento degli operatori dello street food a Vasto Marina dalla zona di piazza della Guardia Costiera all'area della pinetina di lungomare Cordella, in direzione della spiaggia del Monumento alla Bagnante, individuata dal Comune di Vasto quale sede alternativa. E ora che i mezzi vengono sistemati in loco si registrano nuove critiche e problematiche, sollevate da alcune associazioni locali.

COMITATO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO - “La scelta di trasferire i truck dei paninari con il loro corredo, nella pinetina di lungomare Cordella, appare assurda e anacronistica, almeno per un paio di motivi. Il primo è che quell’area verde, già da tempo non in ottime condizioni, avrebbe bisogno di un intervento di ripristino e manutenzione, piuttosto che di essere destinata alla somministrazione di cibo da strada, che probabilmente la sottrarrà per sempre alla sua funzione originaria. La seconda è che per far tornare l’area di Piazza della Guardia Costiera alla libera fruizione e al decoro, si condanna a morte uno spazio verde, con un intervento degno delle peggiori baraccopoli. Ci si ripensi finché c’è tempo".

FORUM CIVICO ECOLOGISTA, ARCI VASTO, ITALIA NOSTRA DEL VASTESE, GRUPPO FRATINO VASTO - La decisione dell'Amministrazione comunale di Vasto di posizionare le attività di ristorazione - prima in Piazza della Guardia Costiera - all'interno della pineta di Vasto Marina nella zona della Bagnante, ci lascia completamente esterrefatti: ci chiediamo come si possa concepire una così tanto evidente sconsiderata scelta visto che i pini sono tra gli alberi più facilmente infiammabili e quelle attività di ristorazione, com'è noto, lavorano con fiamme, carboni e braci. Com'è possibile non capire che basta una singola, piccolissima fiamma per scatenare un incendio di immense dimensioni con conseguenze inimmaginabili?

Basti considerare che semmai dovesse prendere fuoco quella pineta, soprattutto in caso di vento (praticamente una costante a Vasto), potrebbe essere facilmente coinvolto anche l'intero costone di Vasto visto che la vegetazione è direttamente collegata alla pineta.

Tutti ricorderanno l'enorme incendio divampato nell'agosto del 2021 nella pineta dannunziana di Pescara ed i suoi risvolti. E se dovesse replicarsi qua a Vasto? Come si può essere così miopi da non capire che quella è una scelta irresponsabile e dissennata? E pensare che nelle vicinanze vi sono ben tre parcheggi a disposizione: i due al di sotto della cosiddetta rotonda di Vasto Marina e quello accanto al Lungomare Cordella difronte il Lido La Scogliera (evitando di considerare quello appena a Sud della pineta visto che è proprio confinante con la stessa), e potrebbero essere "sacrificati" alcuni posti auto per far posto a quelle attività. Il tutto, è bene ricordarlo, in piena zona sottoposta vincolo paesaggistico. La decisione è completamente avventata e superficiale, e l'Amministrazione comunale farebbe bene a tornare sui suoi passi. Per questo motivo chiediamo l'immediato spostamento di quegli esercizi in zone consone alle loro attività"