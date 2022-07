Casalbordino, musica e cultura protagonisti nel fine settimana

L’alba è ormai giunta ed il sole ha iniziato a riscaldare ed illuminare la giornata, alle spalle la notte con le sue stelle e le sue luci ormai lontane. Torna alla quotidianità, inizia una nuova giornata dalla marina al centro storico per Casalbordino. È archiviata, ormai alle spalle, la Notte Bianca. Per ore tantissime persone hanno animato la riviera, partecipato agli eventi organizzati e ad ore di divertimento, convivialità, incontro, vissuto fino in fondo quella bellezza dello stare insieme che sempre più torna prepotente desiderio nei cuori e nelle menti dopo due anni tristemente indimenticabili.

Appuntamento all’anno prossimo con la Notte Nera ma gli eventi di questa ricca esattissima casalese, come è stata chiamata nel calendario predisposto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Marinucci e dall’assessorato al turismo guidato dall’assessore Paola Basile, proseguono senza sosta. E tra poche ore inizierà un ricco fine settimana all’insegna della cultura. Questa sera alle ore 21 appuntamento in largo Palazzo Furii con il concerto spettacolo musicale della Corale Warm Up che torna a Casalbordino con “Abbracciami tour 2022”.

Domani sera alle ore 21, nella stessa cornice, la Pro Loco di Casalbordino organizza la serata finale di premiazione dei concorsi di poesia e fotografia indetti in memoria di Gino De Sanctis e Gionata Coladonato. Durante la serata le giurie proclameranno i vincitori nelle varie categorie tra le numerose e bellissime opere inviate dai partecipanti. E verranno ricordati due indimenticabili casalesi che tanto hanno donato e amato Casalbordino. Gionata Coladonato, attivissimo e generoso partecipe della vita politica, sociale e culturale e sostenitore di comitati feste, associazioni e della stessa Pro Loco, è stato appassionato fotografo. Tantissimi momenti e gli angoli più diversi del territorio sono stati immortalati e condivisi da lui. Due anni fa, nelle settimane del lockdown all’arrivo della pandemia e nelle successive dopo la prima “ripartenza”, le sue foto – scattate da casa - pubblicate su facebook sono state testimonianza e diario della vita casalese ai tempi del covid19. Gino De Sanctis motore di tantissime iniziative, appassionato storico, ricercatore e divulgatore della cultura e del dialetto casalesi, autore di due straordinarie pubblicazioni sul dialetto casalese.