Bando della Asl per prestazioni aggiuntive

Tra ferie del personale sanitario e i contagi Covid-19 che non smettono di aumentare, la sanità del distretto Chieti - Lanciano - Vasto è messa a dura prova.

Di pochi giorni fa infatti, è stata la notizia che il pronto soccorso dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, sta subendo dei ritardi biblici. Ovviamente diventa una penalizzazione per gli addetti interni che si trovano in difficoltà con l’operato, e i pazienti costretti ancora a subire situazioni di disagio che da un paio di anni a questa parte sembra non avere più fine.

La direzione Asl per ovviare al problema ha formalizzato l’attività extra assicurata dagli operatori, emanando un avviso interno rivolto a medici, infermieri e tecnici della Radiologia che garantiranno prestazioni orarie aggiuntive fino al 30 settembre prossimo.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate entro la mezzanotte del 22 luglio, utilizzando il bando pubblicato sul sito Internet dell’Azienda. Alle domande saranno ammesse domande di dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e che non abbiano limitazioni allo svolgimento di mansioni.