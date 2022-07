Uffici giudiziari con poco personale, difficoltà costanti al Tribunale di Vasto

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto esprime apprezzamento per l'attenzione ricevuta e l'altissimo livello istituzionale dei rappresentanti intervenuti all'incontro dell'altro giorno al Ministero di Giustizia, ma rileva che “le prospettate soluzioni, nelle quali comunque si confida, hanno tempi e modalità che non consentono una pronta soluzione delle quotidiane difficoltà operative rappresentate dal Procuratore della Repubblica Giampiero Di Florio”.

Al centro dell'attenzione c'è la questione della carenza di organico di personale amministrativo presso gli Uffici giudiziari di Vasto, problema che nasce dalla chiusura delle piante organiche in vista della soppressione del Tribunale che ad oggi non è ancora operante.

"Continua, pertanto - sottolinea in una nota Vittorio Melone, presidente dell'Ordine Forense vastese -, ad essere irrazionale la scelta di non ripristinare le piante organiche del personale amministrativo, nonostante la operatività degli Uffici giudiziari in ragione delle intervenute proroghe. Per questi motivi il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati conferma l’astensione dalle attività giudiziarie, proclamata per la settimana compresa tra il 18 e il 22 di luglio, così come resta confermata la convocazione per l’assemblea straordinaria del

18 luglio 2022, come da delibera del 6 luglio 2022".