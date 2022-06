Fattoria degli Elfi, sotto le stelle la magia del falò e delle tende

Canzoni, risate e convivialità intorno al falò. Le notti sotto le stelle in una tenda. Atmosfere magiche che a molti possono riportare alla mente vecchi ricordi di età incantate. Realtà lontane nel tempo per gli odierni anni super tecnologici e all’avanguardia. Una magia che, invece, torna attuale e può irrompere nella nostra estate. Un’esperienza che guarda ai più piccoli e, anche, alle famiglie proposta dalla Fattoria degli Elfi in contrada Pagliarelli a Vasto.

Il ricco calendario di eventi della Fattoria degli Elfi, infatti, si arricchisce con due appuntamenti: 9-10 luglio e 30-31 luglio. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la dott.ssa Federica Di Giuseppe al numero 340 657 5916.

“… le stelle, la musica … i rumori della notte … un’avventura indimenticabile … vi aspettiamo!Ce l’abbiamo fatta! Tutto sembra prendere la giusta direzione … Una giornata all’insegna della … magia … dell’avventura … della sopravvivenza – annuncia la Fattoria - vi aspettiamo!!!Ci vediamo alle 17 in fattoria e resteremo con i bimbi fino alle 11 circa del giorno successivo. All’arrivo prepariamo il tutto”.

Chi è fornito di tenda può portarla e “i genitori possono venire a cena con noi intorno alle 20 portando qualcosa da casa che verrà condiviso. Se qualche bimbo avesse difficoltà per la notte i genitori possono restare portando una tenda per la famiglia – i dettagli tecnici e il programma dei due fine settimana resi noti dall’organizzazione - la sera ci saranno giochi,musica e attività intorno al falò . Non può mancare un’escursione in un boschetto limitrofo che raggiungeremo a piedi. Da valutare quando,probabilmente all’alba con l’aiuto dell’ asinella violetta. Potete fare girare,più sono più si divertono! Adesioni entro due giorni prima per una questione logistica”. Iscrizioni aperte dai 5/6 anni con i genitori e 7/8 anni anche da soli.