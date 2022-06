Bolami-Di Stefano, va avanti la trattativa per la cessione della Vastese

Altra giornata di confronto, nell’ambito della trattativa aperta per la cessione della Vastese Calcio, tra la dirigenza biancorossa ed in particolare il patron Franco Bolami, e Attilio Di Stefano, l’imprenditore di origini cupellesi a capo del gruppo intenzionato ad acquisire la proprietà della società di Serie D, massima rappresentante calcistica di Vasto.

Il nodo è legato alla situazione finanziaria e patrimoniale del club biancorosso e vanno approfonditi ed analizzati tutti gli aspetti relativi.

Assieme a Bolami e Di Stefano, incontratisi nel primo pomeriggio nel ristorante del patron a Vasto Marina, presenti i rispettivi legali e consulenti chiamati a vagliare carte e documentazioni varie e a verificare la fattibilità di proposte ed eventuali controproposte. L’impressione è che ci possano essere le condizioni necessarie per realizzare il passaggio di proprietà.

Sono questi, insomma, giorni ‘caldi‘, non solo dal punto di vista meteo, ma anche per quel che riguarda il futuro della Vastese, sempre più vicini, ormai, ai passaggi preliminari e di iscrizione fondamentali per dare il via alla nuova stagione sportiva.

da vasport.it