L'omaggio a Chiara Palmieri, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

Nel corso del Consiglio comunale convocato stamane per la visita istituzionale del sindaco di Perth Basil Zempilas e per la conferma dell'intesa per il gemellaggio Vasto-Perth, sono stati consegnati due omaggi, alla ricercatrice vastese Chiara Palmieri ed all'imprenditore, originario di Casoli e trapiantato in terra d'Australia, Tony Fini.

Chiara Palmieri, Direttrice della Ricerca presso la School of Veterinary Science della University of Queensland, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, è stata insignita, nella sede del Consolato italiano a Brisbane in Australia dove vive e lavora da qualche anno, del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Rientrata da qualche giorno a Vasto, per trascorrere un periodo di vacanza con la sua famiglia, sottolineando l'amore per la terra natia ed in particolare per Vasto Marina dove è cresciuta, ha voluto dedicare il riconoscimento, ringraziando anche per l'onore del titolo di Cavaliere il Presidente Mattarella, alla sua famiglia e ai ricercatori, in particolare alle donne. “Ai giovani e alle giovani donne soprattutto dico: scoprite le vostre potenzialità e, magari, avvicinatevi alle materie scientifiche. Spero di poter rappresentare un incoraggiamento a scoprire talenti e opportunità” .

A far da ‘gancio’ per l'omaggio ufficiale di questa mattina il consigliere comunale e amico personale della ricercatrice Vincenzo Suriani.

Si legge sulla targa consegnata dal sindaco: “Chiara Palmieri, brillante accademica vastese che ha illustrato la Città del Vasto con un sapiente e appassionato servizio di docenza svolto in luoghi anche lontani, onorando l'intraprendenza di intere generazioni di giovani italiani che hanno portato le proprie capacità in tutto il mondo”.