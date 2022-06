A Cupello l'encomio per meriti sportivi al giovane Lorenzo Peschetola

È stato convocato, per il giorno 16 giugno 2022 alle ore 18.45, il Consiglio comunale a Cupello con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Approvazione verbali seduta precedente;

2) Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'Art. 227, D.LGS. N. 267/2000;

3) Encomio solenne per meriti sportivi calciatore Peschetola Lorenzo.

È proprio quest'ultimo punto a destare interesse, visto che Cupello omaggerà ufficialmente il giovane giocatore classe 2003, che è cresciuto in paese, dove ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio. Ormai all'Inter dal 2017, nel corso di questa stagione Peschetola ha contribuito allo Scudetto Primavera vinto dalla sua squadra e si è laureato per la prima volta Campione d'Italia. Quindi, la cerimonia sarà un'occasione per festeggiare i successi già conseguiti, che hanno riempito d'orgoglio Cupello e i cupellesi, e per augurare al giovane calciatore di raggiungere traguardi sempre più alti.