Festival del Carciofo, la terza giornata

Anche nella giornata di ieri grande successo a Cupello per il Festival del Carciofo. Soprattutto nel corso della serata, lunghe file si sono formate all’ingresso dello stand e tanti turisti, anche da fuori regione, hanno gustato il carciofo Mazzaferrata.

Nella giornata di oggi, si parte in corso Mazzini alle ore 8.30 con il Raduno Vespa & Lambretta Day, organizzato dall’associazione “Moto Gizza”. Alle ore 11.00, invece, nella Chiesa della Natività di Maria Santissima, si terrà la Santa Messa di ringraziamento per i prodotti della terra. Terminata la celebrazione, alle ore 12.00, in concomitanza con l’apertura degli stand gastronomici, si terrà un CarcioAperitivo nel giardinetto comunale, accompagnato da un concerto itinerante a cura dell’associazione “Amici della Musica”.

In serata, gli stand gastronomici verranno riaperti alle ore 19.30, e alle 21.30 suonerà, nel giardinetto comunale, la Piccola Underground Orchestra.

Infine, come ogni giorno, si potrà gustare, presso il giardinetto comunale, Street Food con Carcioburger e Carciofritto dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00.