Vince la solidarietÃ  a 'CorriAMO per la Ricerca'

Quasi 250 gli iscritti, con raduno e partenza fissati in piazza Rossetti, praticando quelle attività tanto consigliate dai medici nell’ambito della prevenzione di tante malattie e la cura della propria salute, il running e il walking.

A Vasto, stamattina, è andata in scena “CorriAMO per la ricerca“, organizzata dalla sezione vastese dell’Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) con il contributo della Podistica Vasto ed il patrocinio del Comune di Vasto. E ha vinto la solidarietà, in una bella giornata di sport e con l'occasione preziosa per fare del bene, dando sostegno alle attività dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

“Che si tratti di correre o camminare è un dato di fatto che muoversi all’aria aperta può dare solo benefici e questo evento ha permesso a tutti l’opportunità di praticarlo facendo al tempo stesso anche del bene. Non ci sono state classifiche finali a cui pensare, né tempi da raggiungere o mantenere, ma solo la voglia di fare sport tutti insieme e per una giusta causa neI meraviglioso centro storico di Vasto“, hanno evidenziato gli organizzatori, in testa Francesco Iannucci dell’Airc di Vasto e Daniele Altieri della Podistica Vasto. In rappresentanza dell’amministrazione comunale vastese presenti gli assessori Anna Bosco e Carlo Della Penna ed il consigliere Peppino Forte.

Tra i gruppi partecipanti: Podistica Vasto, Atletica Vasto, Podistica San Salvo, Runners Petacciato, Runners Casalbordino e Podistica Montenero.

La manifestazione si è chiusa con un’estrazione a premi, con il significativo contributo di alcuni sponsor, tra i partecipanti.