"L'Altra Vasto", passeggiata tra le bellezze 'poco note' della città

L’associazione Madrecultura comunica che anche quest’anno organizzerà la passeggiata a piedi “L’Altra Vasto”.

Si svolgerà mercoledì 29 luglio ore 21.00. Ormai giunta alla terza edizione, la camminata si snoderà tra le bellezze culturali meno conosciute del centro storico di Vasto. Tutto nuovo il percorso, che sarà impreziosito dalle spiegazioni storico-culturali della guida professionista Antonio D’Angiò, che si soffermerà su molti aneddoti e curiosità dei luoghi visitati.

Viste anche le limitazioni imposte dalla normativa Covid-19, i posti a disposizione saranno pochissimi. Quindi sarà necessario prenotarsi anticipatamente ai contatti dell’associazione e indossare obbligatoriamente la mascherina. Si consiglia abbigliamento comodo.

Seppur tra molte difficoltà, inerenti anche le restrizioni della normativa Covid-19, abbiamo voluto lo stesso organizzare la passeggiata “L’altra Vasto”, che ormai sta diventando un appuntamento fisso dell’estate vastese. Molti sono stati i messaggi di incoraggiamento per non saltare questa edizione e per questo voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato sia moralmente che materialmente per la realizzazione di questo evento.

Prosegue il lavoro di Madrecultura di valorizzazione del territorio e di promozione della cultura locale. Siamo sempre più convinti nel vedere nella cultura la madre di ogni rinascita.

Prossimo appuntamento mercoledì 19 agosto ore 21. Ci si potrà prenotare qualche giorno prima.

Partecipazione gratuita. La cittadinanza è invitata ad intervenire.