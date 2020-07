Scuole vastesi, tra lavori in corso e ricerca di nuove aule

Adeguamenti strutturali nei plessi scolastici e necessità di adeguare le aule in linea con le nuove esigenze dettate dalla situazione legata al Covid-19.

Anche nelle scuole vastesi interventi in corso affinché possa ricominciare regolarmente e in sicurezza il prossimo anno scolastico.

“Siamo a lavoro perché tutte le scuole riaprano regolarmente a settembre”, ha dichiarato l'altro giorno l’assessore alle Politiche scolastiche Anna Bosco. Il Comune di Vasto, in tempi recenti, ha avuto due nuovi finanziamenti: uno di 70 mila euro per l’antincendio alla Scuola Martella ed un altro finanziamento riguardante il piano nazionale per l’adeguamento delle aule per garantire il distanziamento pari a 160 mila euro. E su quest’ultimo progetto sta lavorando la task force scuola per riqualificare ed adattare le aree interne delle scuole e creare nuove aule; in particolare intervenendo su laboratori, aule auditorium, refettori ed altri spazi.

Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha pubblicato, inoltre, un avviso esplorativo per nuove aule e sedi alternative, a beneficio di tre scuole di Vasto che hanno questa esigenza per ragioni di diversa natura.

- Nel caso della Scuola secondaria di I grado Raffaele Paolucci il Comune interverrà per ri perimetrare internamente le aule - purtroppo nel passato ridotte rispetto al progetto originario, ad “aule pollaio” - e pertanto occorrerà cercare anche alcune aule all’esterno per ospitare in sicurezza una parte degli studenti;

- Nel caso della Scuola dell’Infanzia Aniello Polsi l’esigenza di individuare una nuova sede è dettata dalla volontà dell’Amministrazione di accelerare i lavori di costruzione di un nuovo plesso sostitutivo dell’attuale sede in via Alcide De Gasperi;

- Nel caso della Scuola Primaria Ritucci Chinni la provvisoria collocazione in altra sede dei bambini durerà solo per pochi mesi, presumibilmente fino al mese di dicembre di quest’anno al fine di completare i lavori di adeguamento statico del plesso che per esigenze sopraggiunte hanno richiesto più risorse (pari a mezzo milione di euro) e più tempo per essere ultimate.

LA NOTA DEI CONSIGLIERI DI MINORANZA.

Abbiamo letto la manifestazione di interesse del Comune per reperire aule in vista del prossimo anno scolastico, sia per garantire il distanziamento sociale dei ragazzi, sia per sopperire alle scuole, come la Ritucci Chinni, che a settembre saranno interessate da lavori.

Il Comune di Vasto - scrivono i consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero (Fratelli d’Italia), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Alessandra Cappa e Davide D’Alessandro (Lega), Alessandro d’Elisa (Gruppo Misto) ed Edmondo Laudazi (Il nuovo Faro) come al solito si è fatto trovare impreparato, cercando di rimediare alla situazione con una “manifestazione di interesse” che scade il 3 agosto, firmata dall’assessore Anna Bosco. Insomma ci si mette a caccia di aule nella stagione più calda, si sobbarca un ulteriore costo nelle casse comunali, proprio mentre il Comune ha nel proprio patrimonio disponibile diversi plessi scolastici inutilizzati, alcuni, tra l’altro, come il Villino della Scuola Civica Musicale, concessi recentemente in comodato d’uso gratuito alla Parrocchia di Don Gianni Sciorra.

Ci diranno e vi diranno che è per la sicurezza dei nostri figli: e che per la sicurezza ogni spesa è dovuta. Noi che siamo uomini e donne di mondo aspettiamo però di vedere l’elenco dei vincitori di questa manifestazione di interesse, con la sincera speranza che si trovino soluzioni funzionali per gli studenti e per le famiglie e che a vincere non siano i soliti noti, magari grancasse elettorali del sindaco Menna. Se così fosse sapremo, con certezza, che i veri motivi di questo avviso di interesse 'agostano' non risiedono nella sicurezza dei nostri ragazzi, ma in ben altre logiche che qui non vogliamo nemmeno menzionare.