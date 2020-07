Verso il 'Siren Festival 2021', due eventi-anteprima a Vasto

L’Associazione Stardust Productions, in collaborazione con il Comune di Vasto, presenta “Road to Siren”, in programma sabato 22 e domenica 23 agosto a Vasto.

E' il primo di una serie di eventi in vista del 'Siren Festival' edizione 2021.

Sabato 22 agosto sarà la giornata dei live che si terranno in una delle location caratteristiche del Siren Festival: il meraviglioso Cortile d’Avalos. Domenica 23, invece, dj set in spiaggia fino al tramonto.

“Dopo la pausa del 2019 - si legge in una nota - e l'impossibilità di realizzare l'edizione del 2020, 'Road to Siren' è un evento voluto fortemente che, in questa strana estate, vuole rappresentare simbolicamente la ripartenza, passo dopo passo per riscoprire la sinergia tra il Siren Festival e Vasto (fra le 50 più belle spiagge d'Europa)".

"La Sirena torna a cantare" - dicono gli organizzatori - in quella magnifica cornice che è il comune abruzzese: uno scenario perfetto, come molti negli anni passati hanno descritto, in cui non solo vivere le emozioni di un concerto ma soprattutto quella di un'esperienza diversa, unica. Un festival che non vuole essere solo festival ma un momento da attraversare, se possibile, con tutti i sensi.

Sabato 22 agosto – Cortile D’Avalos (posti limitati)

Domenica 23 agosto – Bagni 51 - Vasto Marina (free entry)

Ci sarà l’occasione di acquistare il pacchetto promozionale early bird tickets per il 2021 ed assistere all’evento di agosto.

Tra gli artisti ospitati nelle precedent edizioni ricordiamo:

The National - James Blake - Editors - Mogwai - Apparat - John Hopkins - Public Image Ltd - Slowdive 2manydjs - Nic Cester - Deus - Trentemoller - Thurston Moore - Verdena - Cosmo - I Cani - Calcutta - Baustelle - Ghali e molti altri