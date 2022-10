Calendario 2023 con proverbi dialettali vastesi

E’ uscito il secondo calendario a firma di Sara Di Tanna, per le foto, e Cesare Vicoli per la raccolta di proverbi dialettali vastesi.

“Vasto la Notte” è il primo calendario della città interamente “by night” che, con i suoi colori, è capace di trasmettere sulla pelle l’umido delle serate uggiose “febbraine” o il calore della movida agostana.

Dodici foto per dodici mesi con un proverbio dialettale inserito in ogni mese ed una serie in fine di calendario divisi per temi: da quello “fisiologico” a quello “culinario”, dai “vizi capitali” alle debolezze legate all’età.

Il calendario, prodotto dalla “Maison Littéraire”, è in vendita nelle migliori librerie e edicole della città.