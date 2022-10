Gluit diventa Senza: grande attenzione al senza glutine ma anche a prodotti senza altri allergeni

Il punto vendita “Gluit” di Vasto, in Via Madonna dell’Asilo 2, conosciuto da tutti a Vasto dal 2018 per la presenza di prodotti tutti Senza Glutine, cambia nome e diventa “Senza” Anallergic Food Store, rimanendo sempre negozio e bakery convenzionato Asl. “Abbiamo considerato” spiega il titolare Danilo Fusaro, “che negli ultimi anni c’è una maggiore attenzione all’alimentazione e c’è al tempo stesso un incremento di allergie e intolleranze a vari allergeni alimentari, ma anche un’attenzione ad un food più salutare. C’è la consapevolezza che non è sempre facile trovare prodotti di qualità che possano considerare le varie esigenze. Il nostro obiettivo è quello di implementare i prodotti, con un importante lavoro di ricerca di tutte le aziende, anche piccole, ma di qualità, che possano essere sempre senza glutine, ma anche senza altri allergeni, senza latte, senza Nichel, senza lieviti, senza uova, ecc. per soddisfare l’esigenza di tanti clienti, dando sempre ampio spazio ai prodotti notificati dal ministero della salute, e, riconosciuti nell’elenco ufficiale dell'AIC”.

“Colgo l’occasione per ringraziare di cuore tutti i nostri clienti che non sono solo di Vasto, ma anche di tutto il territorio Vastese. Con loro abbiamo costruito in questi quattro anni di attività non solo un rapporto di fiducia, ma anche di amicizia, di grande affetto, grazie alla presenza costante di Elisabetta Stanisci, responsabile del punto vendita, sempre pronta a consigliare, a mettersi a disposizione delle tante esigenze, facendo apprezzare l’ampia gamma di prodotti e alla presenza di Daniela Rossi Pasciullo, addetta alla cucina e al forno per il servizio Bakery, che tutte le mattine con amore e passione impasta tanti prodotti freschi, dal pane, alla pizza, alla pasticceria, senza glutine e anche senza altri allergeni. Ricordo i tempi difficili della pandemia quando arrivavano in negozio gli ordinativi e sono andato personalmente a casa dei clienti dei vari paesi del Vastese per consegnare i prodotti, considerando che non era possibile per loro spostarsi. Ci siamo messi veramente al loro servizio, prendendoci cura di tutti.”

“C’è l’idea”, racconta Danilo Fusaro, “di aprire altri punti vendita nel territorio. E’ aperto da poche settimane un nuovo negozio “Senza” a Lanciano in Via per Fossacesia 226. Ma vogliamo aprire anche un E-Commerce per poter dare la possibilità di acquistare i nostri prodotti anche on line, anche per chi magari ci conosce come turista a Vasto e poi nella sua città vuole continuare a gustare i nostri prodotti.”

La passione per il senza glutine di Danilo Fusaro nasce grazie ad un caro amico responsabile di una ditta di Campobasso che produce senza glutine. Ne ha compreso la valenza e poi ha deciso di aprire il punto vendita a Vasto, proponendosi di ampliare sempre di più l’offerta di prodotti. E’ nata una grande passione per il food, senza glutine e ora senza allergeni, cercando di venire incontro all’incremento delle esigenze delle persone.

L’impegno, la dedizione di tutto lo staff di “Senza”, è premiato dalla soddisfazione dei clienti, dal sorriso del bambino che finalmente mangia un cibo buono, dal bignè alla crema, o al panino o alla focaccia, a mille altri cibi, che tengono conto delle sue esigenze alimentari. C’è una grande attenzione ai prodotti che oltre a seguire un’alimentazione dieto terapeutica siano sempre prelibati, genuini, ricchi di gusto, realizzati con ingredienti di altissima qualità, cibi buoni, sani amici della salute.

Per informazioni: “Senza”, Via Madonna dell’Asilo 2, Vasto, 0873 378813, da Martedì a Sabato dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, info@gluit-one.it. “Senza”, Via per Fossacesia 226, Lanciano.