Formazione per genitori e progetto pilota per preadolescenti e adolescenti con Mariella Fiore

La famiglia è il più importante luogo educativo, formativo e di riferimento per i bambini. Sappiamo tutti come sia bellissimo essere genitori, ma non sempre facile. Nessun genitore è perfetto. Spesso essere genitori è difficile, snervante, svilente. Ogni genitore però può migliorare e cambiare atteggiamento.

Proprio per questo nasce il progetto “In … Corsa”, un cammino per stare dentro la genitorialità e per scendere o tornare in pista col rischio di cadere ma con un pizzico anche di ironia. Il percorso proposto è a cura di Mariella Fiore, pedagogista, psicomotricista, esperta in disturbi del comportamento e formatrice con esperienza pluriennale di genitori e di insegnanti.

L’iter prevede 10 incontri a cadenza bisettimanale con inizio a novembre 2022. Gli Incontri si terranno il sabato pomeriggio a partire dal 5 novembre.

Mariella Fiore propone anche un progetto per la preadolescenza e l'adolescenza. Un percorso gratuito di consapevolezza e di conoscenza di sé. Un progetto pilota di 10 incontri da un'ora ciascuno. È questo il progetto “In… Corso” : sentirsi in, correre: muoversi, rischiare, cadere, alzarsi.

Gli incontri si svolgeranno presso lo studio pedagogico in Via Pantini 21 a Vasto. Vogliono consentire una maggiore sintonia con se stessi, per stare meglio, per acquisire percezione e consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse.

Il percorso avrà inizio a novembre 2022 con incontri a cadenza bimestrale che si terranno il sabato pomeriggio, a numero chiuso, per consentire una maggiore è migliore interazione e conoscenza tre ragazzi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al 3388062585, dott.ssa Mariella Fiore, Via Pantini, 21, Vasto.