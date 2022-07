Parte a fine settembre il Corso Sommelier 1° Livello a Vasto e San Salvo

Il 28 settembre 2022 parte il Corso “Sommelier 1° Livello” a Vasto e San Salvo con una didattica in presenza, con lezioni teoriche ed esperienze di assaggio, con l’associazione Assosommelier Abruzzo.

Il primo livello del corso da sommelier è concentrato sul vino ed è adatto a tutti gli appassionati che vogliono saperne di più. E’ un corso che accoglie tutti, appassionati, curiosi, sommelier professionisti e addetti ai lavori.

Il metodo di insegnamento garantisce un apprendimento semplice e veloce per cui alla fine del primo livello ogni partecipante sarà in grado di effettuare al meglio la degustazione base del vino, riconoscendo la qualità e sapendo scegliere il vino in enoteca o al ristorante. Inoltre, si saprà comprendere al meglio le etichette, si imparerà a conservare e servire i vini.

I docenti di Assosommelier sono esperti conoscitori della materia e aggiungono alle competenze tecniche anche competenze nell’insegnamento per ottenere una lezione pregna di contenuti e allo stesso tempo utile e fruibile. Ogni corso è svolto da più docenti per dare varietà di stili e per avere ogni lezione l’insegnante più adatto a quello specifico argomento. Il docente inoltre è un eccellente degustatore dei vini per guidare al meglio gli allievi nelle esperienze di assaggio.

La frequenza al Primo Livello del corso da sommelier Vasto (Chieti) da diritto all’Attestato di Qualifica da Assaggiatore di Vino e consente di iscriversi al secondo livello. Con la frequenza del Terzo Livello e il superamento dell’esame di abilitazione, si ottiene l’Attestato di Qualifica Professionale da Sommelier, riconosciuto in Italia e all’estero.

Per maggiori info:

https://www.assosommelier.it/corsi-sommelier/primo-livello-corso-sommelier-vasto/