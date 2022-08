La Pescheria Shark 5 di Andrea De Rosa è nel Registro delle Eccellenze Italiane

Si è qualificata nel Registro delle Eccellenze Italiane la Pescheria Shark 5 di Andrea De Rosa di Corso Mazzini 246 a Vasto.

È stata premiata la passione, la professionalità, la cortesia e il massimo impegno.

Eccellenze italiane è brand che promuove lo sviluppo del Made in Italy, punto di riferimento del mercato per la certificazione e valorizzazione della professionalità per oltre 7000 Attività imprenditoriali, in Italia e all'estero.

“Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua” Confucio