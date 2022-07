Ludwig, Kungs e Shiva: tris di appuntamenti â€˜di fuocoâ€™ al Baja Village

Salutata con successo e soddisfazione la tappa (la prima del suo tour europeo) di Ghali, il Baja Village è pronto a calare un tris di appuntamenti di notevole impatto, pronti ad infiammare l’affezionato pubblico: nell’ordine saranno ospiti del locale di Punta Penna, negli eventi di sabato 30 luglio, mercoledì 3 e sabato 6 agosto, Ludwig, Kungs e Shiva.

Ludwig è uno degli artisti emergenti più promettenti del panorama italiano. Dj e cantante romano, classe 1992, Ludovico Franchitti (questo il suo vero nome) ha iniziato nella scena trap romana, per poi crearsi un mondo e uno stile tutto suo, capace di attirare le attenzioni delle major. Quello che sembrava un gioco, diventa presto una cosa seria. La sua musica è infatti virale sui social e lo porta a diventare un idolo tra i più giovani (da notiziemusica.it).

Kungs, pseudonimo di Valentin Brunel, è un dj francese. Ha raggiunto la notorietà internazionale nel 2016 grazie al remix del singolo This girl. Cresciuto con le influenze musicali dei The Who e dei The Kooks, ha iniziato a svolgere la sua attività nel 2014, realizzando remix di Jammin’ di Bob Marley, di West Coast di Lana Del Rey, di Bonnie & Clyde di Serge Gainsbourg e di Clocks dei Coldplay. Il suo remix più importante è stato quello per il brano di Axwell & Ingrosso On My Way, intitolato To Describe You, realizzato in collaborazione con Mozambo e inserito nella compilation Hed Kandi: Tropical House.

Shiva, pseudonimo di Andrea Arrigoni, rapper e dj classe 1999, ha iniziato la sua carriera musicale all'età di 15 anni, pubblicando il suo primo EP La Via del Guerriero, nel 2014. L’anno dopo ha pubblicato il suo primo video autoprodotto del brano Cotard Delusion, firmando al contempo un contratto con l'etichetta discografica romana Honiro Label, con la quale ha fatto uscire il suo primo album Tempo anima. Nel 2019 ha pubblicato i singoli Mon Fre e Bossoli, entrambi certificati dischi di platino dalla Fimi. Nello stesso anno ha collaborato con numerosi artisti della scena hip hop italiana, fra cui Sfera Ebbasta. Il suo EP Routine, anticipato dal singolo Calmo, ha conquistato la vetta della Top Singoli, diventando la sua prima numero uno.

Tre appuntamenti ‘di fuoco’, prevendite disponibili sul circuito CiaoTickets.

Info e prenotazioni privè: 389-6281198

Servizio navetta: 328-2135791