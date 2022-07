Vuoi seguire un corso di modellistica on line?

La Scuola di Sartoria di Rosanna Priori apre le iscrizioni per il corso di Modellistica On line per l’anno 2022/2023. L’inizio del corso è previsto per il 5 settembre.

Per iscrizioni o info: priori-rosanna@gmail.com

L’Atelier Priori nasce dalla grande passione per la moda di Rosanna Priori. “Un sogno”, racconta la titolare dell’Atelier e della Scuola, “che nel tempo mi ha portata a frequentare varie scuole e corsi professionali di Alta Moda, tanto da decidere di abbandonare la mia attività di insegnate e dedicarmi completamente alla realizzazione di capi da sposa e cerimonia esclusivi e su misura.

Da un po’ ho maturato l’idea di trasmettere agli altri la mia la mia esperienza accumulata in tanti anni di attività, nasce così la Scuola di Sartoria dell’Atelier Priori.”

Si svolgono nella Scuola di sartoria corsi di: Sartoria Base, Modellistica, Figurino, Sartoria, Maschile, Abbigliamento Bimbi, Moda Sposa, Moulage, Ricamo Alta Moda, Ricamo Luneville, Modisteria.