Cooking Show Insieme per il Cuore alla Farmacia Savelli

Un evento da non perdere alla Farmacia Savelli. Venerdì 15 luglio dalle 18,30 alle 20: “Cooking Show”, per parlare dell’alimentazione giusta per la salute del Cuore.

Due saranno gli ospiti speciali: il medico cardiologo Davide Terranova, e il cardio chef Franco Ruggero che proporranno una cena evento gratuita con l’intento di divulgare tutti i consigli utili anche in cucina per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Saranno insieme anche Sabato 16 luglio alle ore 21 a Piazza Rossetti per “Lo spettacolo del Cuore- la medicina diventa spettacolo”, organizzato sempre dalla Farmacia Savelli. Uno spettacolo teatrale a carattere scientifico e divulgativo, adatto a tutti, che propone la conoscenza del cuore in un’ottica di prevenzione delle malattie del cuore.