La ricetta dello Chef Matteo Crisanti: “Fazzoletto di calamaro”

Lo Chef Matteo Crisanti, che lavora presso la Baia del Sole, in Località San Nicola a Vasto ci dona una ricetta, il “Fazzoletto di calamaro con frutta e verdura di stagione”, che lui definisce come un dipinto. Si tratta di un’insalata di calamaro spillo con patate alla cenere, finocchio di mare, insalata, ciliegie, mango e ananas. Un piatto rinfrescante, in cui i colori, i profumi e i sapori riescono a suscitare emozioni.

Per chi volesse cimentarsi nella realizzazione ecco la ricetta dello Chef per due persone:

200 gr. di calamari, 1 cucchiaio di miele, 1 cucchiaio di aceto, 1 cucchiaio di olio, mango q.b., ananas q.b., ciliegie q.b. insalata q.b. patate alla cenere q.b., salicornia q.b.

Procedimento:

Pulire e lavare i calamari, poi asciugarli e ridurli in crema con un robot da cucina. Dividere il composto a metà, trasferirlo in due sacchetti e procedere con il sottovuoto. Cuore a vapore 10 minuti a 90° e poi raffreddare. Mentre il calamaro raffredda si prepara un’emulsione al miele. In una ciotola unire il miele, l’aceto, l’olio ed emulsionare con un mini primer.

Per l’impiattamento: prendere un piatto, mettere il calamaro, spennellarlo con l’emulsione al miele, adagiare sopra l’ananas, il mango, le ciliegie e le patate alla cenere, precedentemente tagliate a cubetti. Per finire completare il piatto con ciuffi di salicornia e insalata.

Buon appetito!