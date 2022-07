Coach on the Beach con José Sergio Santoro

“Coach on the Beach” è l’evento proposto ogni lunedì alle ore 7 al Lido 53 Bar Sabbia D’Oro a Vasto Marina. Gli incontri sono gratuiti della durata di 45/60 minuti.

“Coach on the beach è un un’occasione speciale per confrontarsi con un esperto Coach ed affrontare problematiche legate alla sfera personale, professionale e relazionale”, spiega Josè Sergio Santoro, Educational Life Coach e organizzatore degli eventi. “Che tu sia un genitore, un professionista, una persona alla ricerca della sua realizzazione poco importa, imparare a prendere decisioni e pianificare le azioni più efficaci, per vivere con serenità ed esprimere tutto il proprio potenziale, ha un impatto molto importante nella tua vita. Se vuoi ottenere qualcosa di più e di diverso è il momento di fare qualcosa di più e di diverso, magari alle 7 di mattina, magari respirando l’aria del mare sulla spiaggia. “

A cosa serve il Life Coaching? Può aiutarti a:

Fare chiarezza

Avere il coraggio di fare il “primo passo”

Stabilire obiettivi

Decidere le azioni più efficaci per raggiungerli

Sviluppare l’autostima e trovare un nuovo equilibrio

Vivere la genitorialità con più tranquillità

Prendere in mano la tua vita

Sorridere di più ed essere più libera/o

Con gli eventi COACH ON THE BEACH potrai:

prenderti cura di te,

regalarti un momento per prendere fiato,

affilare la lama e ricominciare con più consapevolezza

fare il pieno di energia

Una sola persona. Una sola ora. Un solo giorno.

Un solo obiettivo: diventare la migliore versione di sé stessi.

Puoi scaricare il PDF della proposta e scoprire di più sulle mie attività al sito:

www.ilmaestrosergio.it

E’ obbligatoria la prenotazione al 3470813478 o sul sito:

www.ilmaestrosergio.it/consulenza-gratuita/_

Chi prenota sarà ricontattato telefonicamente per confermare la disponibilità e la data dell’incontro.