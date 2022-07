Iannucci Forniture per soddisfare richieste diverse mantenendo qualità e simpatia

“Iannucci Forniture è presente a Vasto dal 2004”, racconta il titolare, Francesco Iannucci. “Si è evoluta nel corso degli anni. Siamo partiti facendo solamente forniture industriali, poi ci siamo specializzati nell’abbigliamento da lavoro, antinfortunistica, materiali di pulizia, la cartoleria, poi con gli anni anche forniture varie nelle case di riposo, arredamento e complementi, macchine per ufficio, informatica, gadget e dispositivi medici. Il Punto di forza della nostra azienda è quello di riuscire a soddisfare ogni tipo di richiesta merceologica dei nostri clienti mantenendo alta la qualità’ e dando sempre un servizio celere.”

Quest’anno per soddisfare le tante richieste delle industrie abruzzesi e molisane e dei clienti locali, Iannucci Forniture ha ampliato l’organico con la presenza di: Tiziana Di Lello nel commerciale, Cosmin Mican come grafico, che utilizza il un nuovo plotter di stampa e taglio e una ricamatrice a sei aghi che trasforma loghi su qualsiasi supporto, Joseph Miri responsabile per gli acquisti . “Un ottimo staff, competente, produttivo e motivato”, commenta Francesco Iannucci. “Sono risorse positive, che con professionalità e gentilezza collaborano positivamente creando un bel clima di lavoro.”

Verrà aperto a breve un nuovo locale di Iannucci Forniture in Via Mario Molino dove sarà presente, oltre l’ingrosso anche uno showroom.