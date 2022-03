Domani 5 marzo non perdete l’inaugurazione di Lab Art Cornici di Domenico Tortella!

Nel suo laboratorio artistico Domenico Tortella realizza con passione cornici, specchi, teche e quadri su misura, mettendo in atto un’arte che lo accompagna da quando il padre, Felice, 30 anni fa, avviò la sua prima attività artigiana, poi divenuta storica, La Cornice di Felice Tortella, e insieme, padre e figlio, lavoravano il legno e altri materiali. Inoltre, si occupa della vendita al dettaglio di stampe, dipinti, muschio stabilizzato per pareti, e di riciclo creativo, per ridare vita a qualcosa che magari non si usa più, ma può essere reinventato e valorizzato nuovamente! Altri articoli che si potranno trovare saranno zanzariere, tende tecniche e tende da sole.

Domani 5 marzo 2022 Lab Art Cornici apre al pubblico con una inaugurazione a cui siete tutti invitati per festeggiare questo nuovo inizio! Domenico vi aspetta alle ore 16:00 in Via Silvio Pellico n° 5 a San Salvo.

In tempi in cui l’artigianato è sempre meno in vista, ci auguriamo che l’inventiva e la fantasia di Domenico abbiano una felice risonanza!

Per informazioni:

Domenico Tortella 328 1399662

Lab Art Cornici, Via Silvio Pellico n°5, San Salvo (CH)