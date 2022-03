Spazio Donna festeggia i 16 anni di attività

“Oggi è una data speciale, sono 16 anni! 16 anni della mia attività “Spazio Donna”. Racconta Emiliana Campitelli. “16 anni fa ero una ragazzina, quando ho intrapreso questa attività con tanta determinazione. Sono passata senza esitazione dai libri ad un negozio tutto mio e lo rifarei altre diecimila volte. Sono stati 16 anni pieni di soddisfazioni, di riconoscenze, di bellissime esperienze che mi hanno fatto diventare quella persona che sono oggi. Tante sono state le responsabilità, l’impegno, la dedizione, non sono poi mancati gli errori (perché non tutto fila come pensiamo) e per ultimo il covid, i continui lockdown, la tremenda paura di non avere più una normalità...ma tutto è stato ripagato. L'immensa fiducia dalle clienti, che non è scontata in questo periodo, è un grande dono: la stima reciproca, l’affetto, la simpatia che ci lega ha fatto la storia!

Ringrazio per questi 16 anni la mia famiglia che mi ha supportato 16 anni fa e che, inconsciamente continua a farlo, mio marito Massimiliano Pagnottaro che mi sostiene giorno dopo giorno, i miei figli che mi danno la carica giusta, soprattutto Simona Tiberio che da 8 anni è la mia stimata collaboratrice e dulcis in fundo tutte le nostre meravigliose clienti. Grazie mille a tutti. Buon 16esimo compleanno SPAZIO DONNA, tanti auguri a noi”.