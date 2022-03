Apre IT’S sabato 5 marzo alle ore 16

Per Raffaele Di Giacomo, titolare di Dgiraffa, a Vasto in Via Pitagora con un brand che si occupa da anni di abbigliamento con manifattura artigianale e rigorosamente italiana, IT’S, che si inaugurerà Sabato 5 marzo alle ore 16, in Via Pitagora 32, è un grande sogno che si realizza. “Non è un nuovo negozio”, commenta Raffaele Di Giacomo, “ma uno show-room rivoluzionario dove moda, arte ed eventi si fondono insieme per dar vita ad uno spazio fatto di creatività, legato al territorio, ma a molto di più, con le collaborazioni con le migliori aziende italiane, con le vendite on line, con eventi e work shop internazionali, per un’esperienza d’acquisto unica ed innovativa. Non si acquistano capi d’abbigliamento, da abiti, scarpe, borse, cappelli, sciarpe, con materie prime d’eccellenza, ma vere e proprie opere d’arte, perché tutte possono essere dipinte a mano”.

Lo staff di IT’S è di tutto rispetto: Raffaele Di Giacomo CEO, Alex Menna cuoco artigiano, Silvia Natalizia stilista, Giovanni Peluso artista, Aizigzon Rodriguez Gabriela Alejandra artista, Lorena Beatriz Rupp artista e Antonella Giuliano fotografa e social media. Un team di professionisti per idee originali e creative, per “opere uniche e irripetibili”, precisa Raffaele Di Giacomo, “per capi di qualità, 100% Made in Italy, curati in ogni minimo dettaglio e totalmente personalizzabili. Per entrare a IT’S si prenota un appuntamento per scegliere il proprio capo unico. Al resto ci pensa It’s, non solo per la scelta creativa dell’artista, ma anche per il Food di alta cucina, per coccolare i clienti con prodotti Made in Italy, per vivere un’esperienza multisensoriale e irripetibile anche mediante il gusto, grazie alla collaborazione di Alex Menna, che si definisce un Cuoco- Artigiano, per colazioni o aperitivi durante la prova degli abiti. Ma non è finita qui. It’s è anche condivisione e lo show room è considerato uno spazio polifunzionale che si trasforma in base alle esigenze, per organizzare eventi, curati in ogni minimo dettaglio e personalizzato in base alle esigenze, unendo anche arte, musica, performance, servizio catering, cura della comunicazione e gadget personalizzati. Gli artisti, molto diversi tra loro, ma tutti e tre di grande talento hanno modo di esprimere con la massima libertà la loro arte, ma anche di condividere insieme le loro idee, con la possibilità di dipingere dal vivo durante gli eventi. Entrare in it’s sarà un’emozione, e tanti saranno i dettagli che verranno curati in base alle esigenze” conclude Raffaele Di Giacomo, “ci sarà una libreria, uno spazio per smart working, e tante idee per sorprendere.”