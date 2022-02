“Ripartire dalle piccole cose, ripartire dalla bellezza delle parole, attraverso un viaggio tra sentimenti e terre lontane” è la finalità dell’evento “L’Arte del Gusto, percorsi sensoriali d’autore”, proposta da Chiara Nei Libri e Ciccotosto Annamargareth, Sabato 26 febbraio a Baia Del Sole.

Un aperitivo & reading liberamento ispirato a “Seta” di Alessandro Baricco, che racconta la Francia, i viaggi per mare, il profumo dei gelsi a Lavilledieu, i treni a vapore, la voce di Hélène. "Questo non è un romanzo. E neppure un racconto. Questa è una storia. Inizia con un uomo che attraversa il mondo, e finisce con un lago che se ne sta lì, in una giornata di vento. L'uomo si chiama Hervé Joncour. Il lago non si sa."

Il mese di febbraio è dedicato al vernissage del pittore Silvio Cinquina e dei complementi d'arredo di MadArt. Un percorso di gusto dove sono inseriti vari appuntamenti culturali.

L’aperitivo/cena di Sabato 26 febbraio è previsto dalle ore 18.30, Reading dalle ore 20.00. Possibilità di cena con menù à la carte dalle 20.30. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni 0873 363294