Vuoi un compleanno unico e creativo?

Cerchi un compleanno per tuo figlio, tranquillo e creativo?

Ti piace l'idea che gli invitati e il festeggiato possano creare un'opera artistica da riportare a casa che ricordi la giornata speciale passata insieme?

Il laboratorio di ceramica Creta Rossa, un’importante bottega artigianale nel centro storico di Vasto, propone un’idea originale e creativa: un compleanno nel proprio laboratorio con soluzioni creative per ogni esigenza e con un’esperienza nei compleanni da 21 anni.

Cosa si può fare: potrai scegliere il tipo di laboratorio: dipingere su ceramica o giocare con l'argilla; dipingere delle tazze uniche da riportare a casa o creare portafotografie in argilla; dipingere portagioie o delle bellissime barchette, potrai realizzare sculture o salvadanai.

“Da quest'anno un grande novità”, annunciano i maestri d’arte Michela Monteodorisio e Giuseppe Buono, titolari della Creta Rossa, “potrai fare il taglio della torta ed il brindisi nel Dusk Music Club in Via Santa Maria Maggiore (20 mt dal laboratorio) dove Loris e Giorgia ti accoglieranno per continuare i festeggiamenti e stuzzicare le loro prelibatezze.

Il compleanno nel laboratorio di ceramica Creta Rossa è un’opportunità originale per chi vuole incrementare la creatività, la scoperta mediante l’attività ludica, per chi cerca un luogo privilegiato del fare per capire, una festa che diventa luogo di incontro educativo, formazione e collaborazione; un evento dove sviluppare la capacità di osservare con gli occhi e con le mani per imparare a guardare la realtà con tutti i sensi e conoscere di più; dove stimolare la creatività e il "pensiero progettuale creativo". “La lavorazione dell’argilla è un’attività molto profonda e liberatoria, è un’eredità naturale in tutti noi congenita”, commenta Giuseppe Buono. “Non si può manipolare l’argilla senza creare. Ogni forma realizzata parla di noi. E’ uno dei materiali più vicini alla nostra immediata creatività. La manipolazione della creta consente per la sua elasticità e plasticità di riconquistare la propria percezione corporea, di entrare in contatto più profondamente con la manualità, e di riappropriarci di una capacità che è insita nella natura umana ed è funzionale all’elaborazione dei vissuti personali, il tutto con il giusto divertimento e allegria!”





Per info e prenotazioni:

Creta Rossa - Laboratorio di ceramica dal 2001

Piazza del Tomolo, 3 Vasto (Ch)

info: 349.5843336

www.cretarossa.it