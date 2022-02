Gold 2022 America Awards e premio Argento Challenge Millesime Bio all’azienda Jasci

Prestigiosi riconoscimenti per l’azienda vinicola di Jasci Donatello, che si dedica alla produzione vinicola da ben tre generazioni. Premiata dall’America Wine Awards 2022, una delle più grandi competizioni di Vino in America, come Gold sia per Jasci Montepulciano D’Abruzzo DOC 2019 che per il Jasci Trebbiano D’Abruzzo DOC 2021. Ha ottenuto sempre nel 2022 la medaglia d’argento al concorso internazionale del salone “Challenge Millesime Bio” il più grande concorso internazionale di vino biologico.